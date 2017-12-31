Поклонников разочаровала новая композиция Аллы Пугачевой “Я летала”
Примадонна редко появляется на сцене, предпочитая больше времени проводить в кругу семьи и заниматься воспитанием наследников, но сейчас она решила порадовать своих поклонников новой композицией “Я летала”. Однако они были разочарованы творческим шедевром Аллы Пугачевой, выразив свое мнение по такому поводу.
Некоторые пользователи сетей отметили, что песня интересная, но она не оправдала их ожиданий по сравнению с хитами звезды прошлых лет. Ее можно прослушать один раз, однако можно поблагодарить Аллу Пугачеву за потрясающую работоспособность и желание продолжать свой сценический путь.
Подписчики отметили, что исполнительница великолепно выглядит в клипе, после чего были уверены, что он займет достойное место в репертуаре. Пока знаменитость выходила на сцену только на фестивале в Баку. Филипп Киркоров был в восторге от новогоднего сюрприза своей бывшей избранницы и считает, что новый хит понравится зрителям.
Некоторые пользователи сетей отметили, что песня интересная, но она не оправдала их ожиданий по сравнению с хитами звезды прошлых лет. Ее можно прослушать один раз, однако можно поблагодарить Аллу Пугачеву за потрясающую работоспособность и желание продолжать свой сценический путь.
Подписчики отметили, что исполнительница великолепно выглядит в клипе, после чего были уверены, что он займет достойное место в репертуаре. Пока знаменитость выходила на сцену только на фестивале в Баку. Филипп Киркоров был в восторге от новогоднего сюрприза своей бывшей избранницы и считает, что новый хит понравится зрителям.