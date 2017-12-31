Поклонников разочаровала новая композиция Аллы Пугачевой “Я летала”

Некоторые пользователи сетей отметили, что песня интересная, но она не оправдала их ожиданий по сравнению с хитами звезды прошлых лет. Ее можно прослушать один раз, однако можно поблагодарить Аллу Пугачеву за потрясающую работоспособность и желание продолжать свой сценический путь.Подписчики отметили, что исполнительница великолепно выглядит в клипе, после чего были уверены, что он займет достойное место в репертуаре. Пока знаменитость выходила на сцену только на фестивале в Баку. Филипп Киркоров был в восторге от новогоднего сюрприза своей бывшей избранницы и считает, что новый хит понравится зрителям.