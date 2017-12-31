АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иван Крылов в 5-летнем возрасте был врагом Пугачева, и его жизнь не соответствовала имиджу почтенного человека
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Поклонников разочаровала новая композиция Аллы Пугачевой “Я летала”
Примадонна редко появляется на сцене, предпочитая больше времени проводить в кругу семьи и заниматься воспитанием наследников, но сейчас она решила порадовать своих поклонников новой композицией “Я летала”. Однако они были разочарованы творческим шедевром Аллы Пугачевой, выразив свое мнение по такому поводу.

Некоторые пользователи сетей отметили, что песня интересная, но она не оправдала их ожиданий по сравнению с хитами звезды прошлых лет. Ее можно прослушать один раз, однако можно поблагодарить Аллу Пугачеву за потрясающую работоспособность и желание продолжать свой сценический путь.

Поклонников разочаровала новая композиция Аллы Пугачевой “Я летала”


Подписчики отметили, что исполнительница великолепно выглядит в клипе, после чего были уверены, что он займет достойное место в репертуаре. Пока знаменитость выходила на сцену только на фестивале в Баку. Филипп Киркоров был в восторге от новогоднего сюрприза своей бывшей избранницы и считает, что новый хит понравится зрителям.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:22
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светлана Лобода снова уронила микрофон во время
Кто в Париж, а кто и на работу: звезды и Новый год
Сергей Шнуров поздравил фанатов с Новым годом
Ученые: Маракуйя помогает сбросить лишний вес и
Трагедия в Приморье: посреди дня убиты ножом
В 2019 году на Луну отправят 8 роботов
Просмотреть все новости