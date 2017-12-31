Роман Гриценко считает, что Дмитрий Тарасов поступил не по-мужски, выставив за дверь Ольгу Бузову

22-летний парень считает, что это совсем не мужское поведение, тем более что Ольга была в то время его законной супругой. По мнению Романа, такого отношения звезда главной телестройки страны точно не заслужила, поскольку является очень хорошим человеком.Как известно, сейчас у Гриценко не особо хорошо получается выстраивать отношения с Бузовой, поскольку не так давно допустил оплошность, начав ухаживать за другой девушкой. Ольга восприняла это как серьёзное оскорбление, а теперь не подпускает к себе парня, отчаянно пытающегося извиниться.Роман объяснил свой поступок, но признаёт, что с его стороны это была большая ошибка. По его словам, чувства к Бузовой искренние, и он намерен до конца бороться за свою любимую девушку.