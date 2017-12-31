АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иван Крылов в 5-летнем возрасте был врагом Пугачева, и его жизнь не соответствовала имиджу почтенного человека
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Роман Гриценко считает, что Дмитрий Тарасов поступил не по-мужски, выставив за дверь Ольгу Бузову
Участник телешоу "Дом-2" Роман Гриценко в последним интервью дал оценку действиям бывшего мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова, который выгонял её из дома.

22-летний парень считает, что это совсем не мужское поведение, тем более что Ольга была в то время его законной супругой. По мнению Романа, такого отношения звезда главной телестройки страны точно не заслужила, поскольку является очень хорошим человеком.

Роман Гриценко считает, что Дмитрий Тарасов поступил не по-мужски, выставив за дверь Ольгу Бузову

Как известно, сейчас у Гриценко не особо хорошо получается выстраивать отношения с Бузовой, поскольку не так давно допустил оплошность, начав ухаживать за другой девушкой. Ольга восприняла это как серьёзное оскорбление, а теперь не подпускает к себе парня, отчаянно пытающегося извиниться.

Роман объяснил свой поступок, но признаёт, что с его стороны это была большая ошибка. По его словам, чувства к Бузовой искренние, и он намерен до конца бороться за свою любимую девушку.

Роман Гриценко считает, что Дмитрий Тарасов поступил не по-мужски, выставив за дверь Ольгу Бузову
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светлана Лобода снова уронила микрофон во время
Кто в Париж, а кто и на работу: звезды и Новый год
Сергей Шнуров поздравил фанатов с Новым годом
Ученые: Маракуйя помогает сбросить лишний вес и
Трагедия в Приморье: посреди дня убиты ножом
В 2019 году на Луну отправят 8 роботов
Просмотреть все новости