Священники раскритиковали Ивана Урганта за пародию на канал “Спас”

Многие из них считают, что не стоит юмористически относиться к теме человеческих ценностей, а протоирей Дмитрий Смирнов вообще назвал проект низкопробной продукцией, так как современные люди могут только рассуждать на такие темы, но сами интересуются биткоинами. Потому здравомыслящей личности не стоит смотреть такие программы, не несущие ничего хорошего.Иван Ургант во время беседы с журналистами отметил, что хотел создать проект, в процессе которого зрителям не нужно напрягаться, чтобы ТВ стало актуальным и могло немного разрядить атмосферу. Также шоу должно вовремя реагировать на события, но оно не относится к непреложной истине, да и сам ведущий не видит себя в роли миссионера.