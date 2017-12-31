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Священники раскритиковали Ивана Урганта за пародию на канал “Спас”
Ведущий “Вечернего Урганта” оказался в центре скандала с церковными кругами после создания рубрики “Телеканал СПА”, которая посвящена здоровому образу жизни. Священники раскритиковали Ивана Урганта, заметив в ней пародию на канал “Спас”.

Многие из них считают, что не стоит юмористически относиться к теме человеческих ценностей, а протоирей Дмитрий Смирнов вообще назвал проект низкопробной продукцией, так как современные люди могут только рассуждать на такие темы, но сами интересуются биткоинами. Потому здравомыслящей личности не стоит смотреть такие программы, не несущие ничего хорошего.

Священники раскритиковали Ивана Урганта за пародию на канал “Спас”


Иван Ургант во время беседы с журналистами отметил, что хотел создать проект, в процессе которого зрителям не нужно напрягаться, чтобы ТВ стало актуальным и могло немного разрядить атмосферу. Также шоу должно вовремя реагировать на события, но оно не относится к непреложной истине, да и сам ведущий не видит себя в роли миссионера.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:30
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