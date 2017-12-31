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Николай Басков подготовил брачный контракт для своей избранницы Виктории Лопыревой
Певец стал гостем программы “Секрет на миллион” и рассказал о своих дальнейших планах, касающихся свадьбы с Викторией Лопыревой. Николай Басков подготовил для избранницы брачный контракт, чтобы застраховать имущество в случае разрыва отношений.

Поклонники уже знают, что торжество должно состояться в новом году, однако на шоу исполнитель поинтересовался у Леры Кудрявцевой относительно этого документа после брака с Игорем Макаровым. Артист был удивлен, когда услышал отрицательный ответ и пояснил свою точку зрения. Николай Басков сослался на прошлый личный опыт, так что сейчас кроме любви ему нужны гарантии.

Николай Басков подготовил брачный контракт для своей избранницы Виктории Лопыревой


Он считает, что контракт должен заключаться на выгодных условиях, чтобы предотвратить конфликты. Звезда не отличается скупостью и осыпает свою невесту дорогими подарками, не забывая окружить ее лаской и теплом. Певец пошутил, что у него всегда были требовательные и роскошные женщины, так что приходится удовлетворять их желания.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:15
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