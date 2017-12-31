Татьяна Африкантова и Ирина Донцова возвращаются на "Дом-2"

Организаторы не сомневаются, что такой разворот на реалити-шоу поднимет рейтинги. Впрочем, так же думают и зрители. Кроме того, Татьяна Владимировна и Ирина Михайловна давно проверены временем и всегда умели прибавлять яркости на периметре.При этом Ирина Михайловна появится на "Острове любви" не только для повышения рейтингов "Дома-2", но и чтобы помочь своей дочери разобраться в непростой ситуации. Как известно, Майя Донцова и Алексей Купин в последнее время всё чаще думают о расставании.К слову, фолловеры уже отметили, что конфликтные ситуации в паре, скорее всего, для того и создавались, чтобы потом организаторы смогли без труда объяснить появление Ирины Михайловны на острове.Что касается Татьяны Владимировны, ей не удастся плотно взяться за роман своей дочери Марины Африкантовой с Романом Капаклы, так как молодые люди находятся в Москве на Поляне. Но этот факт женщину совсем не расстраивает, ведь и в Африке она найдёт молодых людей, чтобы научить строить отношения правильно.