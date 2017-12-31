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Татьяна Африкантова и Ирина Донцова возвращаются на "Дом-2"
Бывшие участницы "Дома-2" Татьяна Африкантова и Ирина Донцова вернутся на Сейшельские острова, чтобы продолжить участвовать в проекте.

Организаторы не сомневаются, что такой разворот на реалити-шоу поднимет рейтинги. Впрочем, так же думают и зрители. Кроме того, Татьяна Владимировна и Ирина Михайловна давно проверены временем и всегда умели прибавлять яркости на периметре.

Татьяна Африкантова и Ирина Донцова возвращаются на "Дом-2"

При этом Ирина Михайловна появится на "Острове любви" не только для повышения рейтингов "Дома-2", но и чтобы помочь своей дочери разобраться в непростой ситуации. Как известно, Майя Донцова и Алексей Купин в последнее время всё чаще думают о расставании.

К слову, фолловеры уже отметили, что конфликтные ситуации в паре, скорее всего, для того и создавались, чтобы потом организаторы смогли без труда объяснить появление Ирины Михайловны на острове.

Что касается Татьяны Владимировны, ей не удастся плотно взяться за роман своей дочери Марины Африкантовой с Романом Капаклы, так как молодые люди находятся в Москве на Поляне. Но этот факт женщину совсем не расстраивает, ведь и в Африке она найдёт молодых людей, чтобы научить строить отношения правильно.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:08
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