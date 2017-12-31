Наследница Анатолия Папанова Елена долгое время стыдилась интимной сцены с участием отца в “Бриллиантовой руке”

Тогда 14-летняя девочка часто бывала со звездным родителем на съемках, а также отметила, что актер хотел сделать свою роль драматичной, но режиссер настоял на своем решении и потому зрители запомнили своего любимого героя в таком имидже. Однако после просмотра фильма Елена была разочарована и смущена моментом, когда Анатолий Папанов в сюжет плыл под водой и потерял свои плавки.После этого дочка долгое время не могла даже выйти на улицу, стыдясь насмешек сверстников. Сама вода была очень холодной, так что звезда перед этим закалялся и плавал в реке, чтобы войти в образ. Сейчас наследница тоже стала актрисой и работает в театре имени Ермоловой. Гости вспомнили знаменитый стол царя Ивана Васильевича во время обсуждения очередного шедевра режиссера, упомянув о бутафории, но Светлана Светличная отметила, в роли икры выступала обычная каша, политая сверху вареньем из черной смородины.