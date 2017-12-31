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В Канаде из-за мороза пингвинов перевезли в закрытый вольер
В Канаде из-за понизившейся температуры наружного воздуха пингвинов в зоопарке Калгари перевели в закрытые вольеры, информирует портал The Independent.

В Канаде из-за мороза пингвинов перевезли в закрытый вольер


Экстремально-холодный фронт накрыл Канаду в конце текущей недели. Столбик термометра упал до -25 градусов по шкале Цельсия, поэтому служащие зоопарка подумали, что для животных безопасней будет в закрытом помещении, чем на открытом морозе. Менеджер по коммуникациям зоологического учреждения подчеркнула, что во время таких морозов администрация парка делает выбор за пингвинов, закрывая их в помещении.

Во всех остальных случаях животные вольны входить в вольер и выходить на улицу в любое время на свое усмотрение. Королевские пингвины не настолько привычны к низким температурам воздуха, как их собратья императорские пингвины. Королевские особи обитают вблизи берегов Чили и Аргентины. Впрочем, морозы не оставили зоопарк без посетителей.
Общество
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 22:30
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