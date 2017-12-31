На внедорожник Chevrolet Niva объявлена январская скидка

С учётом акции российские автолюбители смогут купить автомобиль Chevrolet Niva за 610 000 рублей, а стоимость более элитной модификации составит 771 тысячу рублей. Отмечается, что скидки можно получить у официальных дилеров GM-Avtovaz только на внедорожники, которые появились в 2017 году.Представители российского автоконцерна также сообщили о возможности введения программы Trade-in. В рамках акции клиенты смогут сэкономить до 20 000 рублей, а если оформить автомобиль в кредит, то можно рассчитывать на скидку до 30 000 рублей.К тому же при покупке внедорожника Chevrolet Niva в новом году российские автолюбители получат гарантию на 2 года или гарантийный пробег в 50 000 километров.