АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иван Крылов в 5-летнем возрасте был врагом Пугачева, и его жизнь не соответствовала имиджу почтенного человека
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Ксения Бородина отмечает 10 миллионов подписчиков в Instagram
Прославленная телеведущая Ксения Бородина отмечает 10 миллионов подписчиков на своей странице в социальной сети Instagram.

Стоит отметить, что у Бородиной прирост подписчиков идёт не столь активно, как у её коллеги Ольги Бузовой. Летом 2017 года у Бузовой было больше фолловеров на 700 тысяч, а к концу года эта цифра увеличилась до 1,3 миллиона.

Ксения Бородина отмечает 10 миллионов подписчиков в Instagram

Теперь фанаты Ксении думают, будет ли она повышать свои расценки на рекламу после преодоления 10-миллионного рубежа в подписчиках. Так сделала в своё время Бузова, и теперь за один рекламный пост она получает до 400 тысяч рублей.

Что касается рекламы, то Ксения Бородина является одной из самых активных пользователей Instagram в этом плане. Подобные посты появляется на её странице практически каждый день, что, кстати, очень раздражает подписчиков, которые просят делать это не так часто.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:42
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светлана Лобода снова уронила микрофон во время
Кто в Париж, а кто и на работу: звезды и Новый год
Сергей Шнуров поздравил фанатов с Новым годом
Ученые: Маракуйя помогает сбросить лишний вес и
Трагедия в Приморье: посреди дня убиты ножом
В 2019 году на Луну отправят 8 роботов
Просмотреть все новости