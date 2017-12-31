Ксения Бородина отмечает 10 миллионов подписчиков в Instagram

Стоит отметить, что у Бородиной прирост подписчиков идёт не столь активно, как у её коллеги Ольги Бузовой. Летом 2017 года у Бузовой было больше фолловеров на 700 тысяч, а к концу года эта цифра увеличилась до 1,3 миллиона.Теперь фанаты Ксении думают, будет ли она повышать свои расценки на рекламу после преодоления 10-миллионного рубежа в подписчиках. Так сделала в своё время Бузова, и теперь за один рекламный пост она получает до 400 тысяч рублей.Что касается рекламы, то Ксения Бородина является одной из самых активных пользователей Instagram в этом плане. Подобные посты появляется на её странице практически каждый день, что, кстати, очень раздражает подписчиков, которые просят делать это не так часто.