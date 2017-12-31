Роман Гриценко попросил у Деда Мороза взаимной любви с Ольгой Бузовой

Ради того, чтобы продолжать ухаживать за Бузовой, Роман даже отказался от новенькой участницы Елены Хроминой, с которой у него уже успели начаться романтические отношения. Но Ольга отвергает настойчивого кавалера, считая, что он просто смеётся над ней.Появился анонс предстоящего выпуска, в котором к Гриценко подошёл Дед Мороз и пообещал выполнить три желания. Роман долго думать не стал, заявив, что хочет только одного - взаимной любви с Ольгой Бузовой.Зрители главной телестройки страны сразу узнали, кто был за нарядом доброго волшебника. Артистичный ведущий Андрей Черкасов в Новый год решил попробовать на себе данный образ.В комментариях хейтеры начали возмущаться, ведь им уже надоело смотреть, как Роман Гриценко "пиарится" за счёт популярной Ольги Бузовой. Кто-то пишет также, что на Романа стало неинтересно смотреть.