АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иван Крылов в 5-летнем возрасте был врагом Пугачева, и его жизнь не соответствовала имиджу почтенного человека
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Роман Гриценко попросил у Деда Мороза взаимной любви с Ольгой Бузовой
Участник "Дома-2" Роман Гриценко мечтает всё-таки добиться взаимности от ведущей проекта Ольги Бузовой. Парень для этого использует всё, и даже попросил Деда Мороза о взаимной любви с ней.

Ради того, чтобы продолжать ухаживать за Бузовой, Роман даже отказался от новенькой участницы Елены Хроминой, с которой у него уже успели начаться романтические отношения. Но Ольга отвергает настойчивого кавалера, считая, что он просто смеётся над ней.

Роман Гриценко попросил у Деда Мороза взаимной любви с Ольгой Бузовой

Появился анонс предстоящего выпуска, в котором к Гриценко подошёл Дед Мороз и пообещал выполнить три желания. Роман долго думать не стал, заявив, что хочет только одного - взаимной любви с Ольгой Бузовой.

Зрители главной телестройки страны сразу узнали, кто был за нарядом доброго волшебника. Артистичный ведущий Андрей Черкасов в Новый год решил попробовать на себе данный образ.

В комментариях хейтеры начали возмущаться, ведь им уже надоело смотреть, как Роман Гриценко "пиарится" за счёт популярной Ольги Бузовой. Кто-то пишет также, что на Романа стало неинтересно смотреть.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светлана Лобода снова уронила микрофон во время
Кто в Париж, а кто и на работу: звезды и Новый год
Сергей Шнуров поздравил фанатов с Новым годом
Ученые: Маракуйя помогает сбросить лишний вес и
Трагедия в Приморье: посреди дня убиты ножом
В 2019 году на Луну отправят 8 роботов
Просмотреть все новости