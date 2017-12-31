АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые огласили самые важные результаты изменения климата на Земле за 2017 год
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Екатерина Волкова посоветовала поклонникам не суетиться перед новогодними праздниками
Актриса тоже пребывает в атмосфере грядущего праздника, однако ее удивляет массовый ажиотаж в магазинах и парикмахерских. Екатерина Волкова посоветовала поклонникам не суетиться перед грядущими событиями и опубликовала в блоге небольшой пост.

Знаменитость отметила, что новая жизнь начинается с внутренней работы над собой и не связана с датой календаря. Многие люди хотят встретить праздник в ухоженном виде, а также избавиться от долгов, но важнее всего сохранить чистые мысли, а не следовать условностям. Также Екатерина Волкова огорчена, что никто не желает увидеть чудо вне новогодней ночи, после чего посоветовала всем фанатам больше верить в себя.

Екатерина Волкова посоветовала поклонникам не суетиться перед новогодними праздниками


Подписчики сразу поддержали мудрые мысли своего кумира и поблагодарили за точные слова, описывающие предпраздничные хлопоты. Многие люди согласились, что необходимо двигаться вперед независимо от времени года, а также каждый день встречать, как новый лист в жизни.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:15
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Гвардиола не уверен, что у «Манчестер Сити»
Ученые огласили самые важные результаты изменения
NASA обнаружило “дом инопланетян” на новой
Константина Эрнста попросили убрать «пенсионеров»
В Канаде из-за мороза пингвинов перевезли в
Проект космического телескопа James Webb NASA на
Просмотреть все новости