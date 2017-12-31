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Светлана Лобода снова уронила микрофон во время выступления
Певица решила опубликовать в Instagram небольшой ролик, сделанный во время записи на радио. Светлана Лобода снова уронила микрофон на сцене, вызвав много позитивных эмоций у поклонников.

Инцидент произошел во время исполнения композиции “К черту любовь”. Исполнительница с юмором отнеслась к ситуации и отметила, что такая фишка стала доброй традицией. Подписчики быстро отреагировали на шутку Светланы Лободы и отметили, что она очень талантлива, а также не поет под фонограмму.

Светлана Лобода снова уронила микрофон во время выступления


Многие пользователи сетей долго смеялись, просматривая сюжет, назвав такие совпадения хобби звезды, однако они написали много лестных комментариев в ее адрес. Люди назвали артистку крутой особой, которая имеет настолько сильную энергетику и голос, что техника просто не выдерживает такого напора, после чего посоветовали ей закрепить ее скотчем.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:38
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