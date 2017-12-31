Светлана Лобода снова уронила микрофон во время выступления

Инцидент произошел во время исполнения композиции “К черту любовь”. Исполнительница с юмором отнеслась к ситуации и отметила, что такая фишка стала доброй традицией. Подписчики быстро отреагировали на шутку Светланы Лободы и отметили, что она очень талантлива, а также не поет под фонограмму.Многие пользователи сетей долго смеялись, просматривая сюжет, назвав такие совпадения хобби звезды, однако они написали много лестных комментариев в ее адрес. Люди назвали артистку крутой особой, которая имеет настолько сильную энергетику и голос, что техника просто не выдерживает такого напора, после чего посоветовали ей закрепить ее скотчем.