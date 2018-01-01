АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые огласили самые важные результаты изменения климата на Земле за 2017 год
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Подмосковье получит 850 млн рублей на подготовку тренировочных баз к ЧМ-2018
Секретариат Минспорта Московской области сообщил, что на работы по восстановлению тренировочных комплексов Подмосковья к ЧМ-2018 года будет предоставлено порядка 850 млн руб.

Подмосковье получит 850 млн рублей на подготовку тренировочных баз к ЧМ-2018


Подмосковье остается лидером по численности футбольных баз, которые предполагается задействовать во время грядущего Кубка мира, информирует портал Агентства "Москва". Всего на территории столичного региона насчитывается 17 футбольных полей, 11 из которых находятся под управлением администрации области.

Кабинет министров Подмосковья активно ведет работы по благоустройству футбольной инфраструктуры. Московская область выделит из бюджета 856 млн руб. на возведение и ремонт уже существующих спортивных сооружений. Федеральная казна предоставит еще более 1,5 млрд руб. на подготовку соответствующей инфраструктуры.
Экономика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 08:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Чем Пелагея кормит своего мужа-хоккеиста
В Казани дайверы установили новогоднюю елку на
В штате Нью-Йорк белка бросилась на офицера
Ученые: Экзопланета Kepler-22 может быть
В Техасе маленький НЛО следил за пассажирским
В Бурятии дорожные полицейские выступили в роли
Просмотреть все новости