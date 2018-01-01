Подмосковье получит 850 млн рублей на подготовку тренировочных баз к ЧМ-2018

Подмосковье остается лидером по численности футбольных баз, которые предполагается задействовать во время грядущего Кубка мира, информирует портал Агентства "Москва". Всего на территории столичного региона насчитывается 17 футбольных полей, 11 из которых находятся под управлением администрации области.Кабинет министров Подмосковья активно ведет работы по благоустройству футбольной инфраструктуры. Московская область выделит из бюджета 856 млн руб. на возведение и ремонт уже существующих спортивных сооружений. Федеральная казна предоставит еще более 1,5 млрд руб. на подготовку соответствующей инфраструктуры.