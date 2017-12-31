The Guardian: Британия может остаться без газа из РФ
По мнению издания The Guardian, Великобритания рискует остаться без российского газа, так как в Азии за данный объем голубого топлива покупатели способны заплатить большую стоимость.
Энергетическая корпорация Великобритании National Grid получила сжиженный газ из РФ, который был доставлен на корабле к острову Грейн. Однако данное топливо так и не закачено в систему Соединенного Королевства, а сам архипелаг, вероятней всего, превратится в перевалочную базу на пути газа в Азию, где за топливо заплатят более высокую цену, считают эксперты.
Великобритания не будет зависима от российского газа текущей зимой, хотя газопровод, по которому Россия поставляла голубое топливо на Британские острова, снова введен в строй. Не исключено, что сжиженный газ отправят в Азию на другом корабле.
Энергетическая корпорация Великобритании National Grid получила сжиженный газ из РФ, который был доставлен на корабле к острову Грейн. Однако данное топливо так и не закачено в систему Соединенного Королевства, а сам архипелаг, вероятней всего, превратится в перевалочную базу на пути газа в Азию, где за топливо заплатят более высокую цену, считают эксперты.
Великобритания не будет зависима от российского газа текущей зимой, хотя газопровод, по которому Россия поставляла голубое топливо на Британские острова, снова введен в строй. Не исключено, что сжиженный газ отправят в Азию на другом корабле.
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Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 13:03