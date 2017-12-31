The Guardian: Британия может остаться без газа из РФ

Энергетическая корпорация Великобритании National Grid получила сжиженный газ из РФ, который был доставлен на корабле к острову Грейн. Однако данное топливо так и не закачено в систему Соединенного Королевства, а сам архипелаг, вероятней всего, превратится в перевалочную базу на пути газа в Азию, где за топливо заплатят более высокую цену, считают эксперты.Великобритания не будет зависима от российского газа текущей зимой, хотя газопровод, по которому Россия поставляла голубое топливо на Британские острова, снова введен в строй. Не исключено, что сжиженный газ отправят в Азию на другом корабле.