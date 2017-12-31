Тюнинг-ателье Posaidon представило Mercedes-AMG E63 S с мощными силовыми агрегатами

Тюнеры Posaidon создали сразу две версии Mercedes-AMG E63 S прошлой генерации. Одна модернизированная версия автомобиля отвечает стандартам Stage 3. Машине заменили двойной турбонаддув, пересмотрели блок управления двигателем и системы впуска и выпуска. После модернизации производительность Mercedes-AMG E63 S увеличилась до 920 лошадиных сил, а до этого мощность двигателя составляла 585 «лошадей».При модернизации второй версии Mercedes-AMG E63 S тюнеры Posaidon ориентировались на своих коллег из авто-ателье Brabus. Результатом их работ стала силовая установка с отдачей 1 000 лошадиных сил. Также специалисты усилили трансмиссию и установили новый дифференциал повышенного трения. К сожалению, о динамических характеристиках тюнингованных моделей не сообщается.