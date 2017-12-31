Премьера нового поколения хэтчбека Ford Focus состоится в марте 2018 года

Ожидалось, что новый хэтчбек Ford Focus будет презентован в январе в Детройте, но потом презентацию новинки перенесли на март. Ранее сообщалось, что новое поколение хэтчбека Ford Focus получил некоторые обновления в экстерьере, но в целом автомобиль остался узнаваемым.Ford Focus производители построили на новой платформе, благодаря чему вес машины снизился на 50 кг и изменился размер колёсной базы. В моторную гамму обновлённого хэтчбека войдут бензиновые и дизельные силовые агрегаты. В качестве трансмиссии предложена 6-ступенчатая механика или «робот» с двумя сцеплениями.Помимо стандартных двигателей, Ford Focus будет оснащён электрической силовой установкой, а также предложен в модификациях Vignale, ST-Line и Active.