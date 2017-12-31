АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые огласили самые важные результаты изменения климата на Земле за 2017 год
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Mercedes-AMG GT Sedan запечатлели фотошпионы
Охотники за сенсациями запечатлели во время тестирования седан Mercedes-AMG GT, скрытый под камуфляжную плёнку. На опубликованных снимках видно, что в экстерьере автомобиля отсутствую «рубленые» грани, что говорит о низком аэродинамическом сопротивлении.

Mercedes-AMG GT Sedan запечатлели фотошпионы


Новый седан Mercedes-AMG GT производители намерены представить на предстоящем автосалоне в Детройте. Автомобиль отличается особой решёткой радиатора и плавным переходом от задних стоек в покатую крышу. Экстерьер автомобиля получил агрессивный дизайн в спортивном стиле.

Судя по шпионским снимкам, сзади у автомобиля имеется аэродинамическое крыло, а в нижней части заднего бампера установлены четыре патрубка выхлопной системы. В качестве силовой установки Mercedes-AMG GT выступает турбодвигатель объёмом 4,0 литра мощностью 600 лошадиных сил. До контрольной «сотни» автомобиль с таким двигателем способен разогнаться за 3 секунды.

Также в моторной гамме Mercedes-AMG GT будет присутствовать и гибридный силовой агрегат, генерирующий 805 лошадиных сил.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 19:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Гвардиола не уверен, что у «Манчестер Сити»
Ученые огласили самые важные результаты изменения
NASA обнаружило “дом инопланетян” на новой
Константина Эрнста попросили убрать «пенсионеров»
В Канаде из-за мороза пингвинов перевезли в
Проект космического телескопа James Webb NASA на
Просмотреть все новости