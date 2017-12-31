Mercedes-AMG GT Sedan запечатлели фотошпионы

Новый седан Mercedes-AMG GT производители намерены представить на предстоящем автосалоне в Детройте. Автомобиль отличается особой решёткой радиатора и плавным переходом от задних стоек в покатую крышу. Экстерьер автомобиля получил агрессивный дизайн в спортивном стиле.Судя по шпионским снимкам, сзади у автомобиля имеется аэродинамическое крыло, а в нижней части заднего бампера установлены четыре патрубка выхлопной системы. В качестве силовой установки Mercedes-AMG GT выступает турбодвигатель объёмом 4,0 литра мощностью 600 лошадиных сил. До контрольной «сотни» автомобиль с таким двигателем способен разогнаться за 3 секунды.Также в моторной гамме Mercedes-AMG GT будет присутствовать и гибридный силовой агрегат, генерирующий 805 лошадиных сил.