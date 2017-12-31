На Новогоднем шоу Татьяна Тотьмянина сломала ногу

После предпраздничного шоу Тотьмянина осталась с поломанной ногой. Спортсменку экстренно госпитализировали и прооперировали. Сейчас Татьяна чувствует себя достаточно хорошо.Своими неприятностями она поделилась с подписчиками в Instagram, говоря, что прекрасный год заканчивается «печалькой». Уверяя что относится к случившемуся философски, фигуристка говорит, что нога - это повод передохнуть. А еще спортсменка попросила прощения и у коллег, и у публики - так сложились обстоятельства. «Скоро буду с вами. Всех люблю».Не осталось равнодушных поклонников, кто бы не пожелал знаменитости поскорее поправиться.Подбодрил жену и ее муж Алексей Ягудин, также фигурист и олимпийский чемпион, написав на своей странице, что жизнь дала Тане время просто отдохнуть.