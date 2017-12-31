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Сергей Шнуров поздравил фанатов с Новым годом нецензурным стихом
Сергей Шнуров опубликовал видео поздравления своих поклонников в Instagram. По своей традиции, певец не мог пройти мимо нецензурных слов.
Сергей Шнуров поздравил фанатов с Новым годом нецензурным стихом


Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров поздравил поклонников в опубликованном видео: там певец торжественно откупоривает бутылочку шампанского и наливает в бокал, сопровождая свои действия чтением стихов. Стихотворение, не лишенное шарма нецензурной лексики, певец сочинил лично. Артист желает фанатам всего хорошего и «баблища».

Поздравления от звезды предвкушающие Новый год фанаты приняли на ура: «Супер» и «Шикардос!», "Вы как всегда самый прямолинейный и самый лучший!". И ответные поздравления с Новым годом.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:23
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