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Пользователи Сети раскритиковали «смоки-айз» Ирины Безруковой за сходство с пандой
В очередной раз макияж Ирины Безруковой раскритиковали пользователи Сети – на этот раз за слишком темный «смоки-айз», имеющий сходство с раскраской панды.
Пользователи Сети раскритиковали «смоки-айз» Ирины Безруковой за сходство с пандой


Актриса Ирина Безрукова в последнее время активно экспериментирует со своим стилем, но не всем ее поклонникам это нравится. На днях в очередной раз Ирина решила сменить привычный для нее нюдовый макияж на более выразительный – она появилась на людях с броским «смоки-айз» в черных тонах, который поклонники артистки сравнили с раскраской панды.

Большинство фолловеров посчитали, что естественный макияж на Ирине смотрится более привлекательней – с ним она выглядит моложе и красивее. Ей стали писать: «Не надо так сильно краситься!», «Не смогли подчеркнуть Вашу красоту», «Ирина, вы, пожалуйста, так не красьтесь!»

Пользователи Сети раскритиковали «смоки-айз» Ирины Безруковой за сходство с пандой


Безрукова отреагировала на бурную реакцию подписчиков, ответив им, что яркий макияж ей специально сделали визажисты, чтобы он лучше смотрелся со сцены.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 17:00
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