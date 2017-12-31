Пользователи Сети раскритиковали «смоки-айз» Ирины Безруковой за сходство с пандой

Актриса Ирина Безрукова в последнее время активно экспериментирует со своим стилем, но не всем ее поклонникам это нравится. На днях в очередной раз Ирина решила сменить привычный для нее нюдовый макияж на более выразительный – она появилась на людях с броским «смоки-айз» в черных тонах, который поклонники артистки сравнили с раскраской панды.Большинство фолловеров посчитали, что естественный макияж на Ирине смотрится более привлекательней – с ним она выглядит моложе и красивее. Ей стали писать: «Не надо так сильно краситься!», «Не смогли подчеркнуть Вашу красоту», «Ирина, вы, пожалуйста, так не красьтесь!»Безрукова отреагировала на бурную реакцию подписчиков, ответив им, что яркий макияж ей специально сделали визажисты, чтобы он лучше смотрелся со сцены.