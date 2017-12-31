Израиль нанес удар по позициям ХАМАС в ответ на ракетный огонь

«Сегодня, в ответ на ракеты, запущенные вчера 29 декабря в областных советах Шаара Ханега и Сдот Негева на юге Израиля, военные силы Израиля нанесли удар по наблюдательному пункту террористов из ХАМАС в южной части сектора Газа.» - сообщается в официальном Twitter военного ведомства Израиля.В последнее время участились столкновения между военными Израиля и палестинскими боевиками. Ранее в этом месяце израильские силы обороны сообщили, что за ракетные удары, нацеленные на южный регион Израиля, ответственное палестинское террористическое движение ХАМАС. Между тем на палестинских территориях продолжается протест по недавнему решению Соединенных Штатов признать Иерусалим столицей Израиля.