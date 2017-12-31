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Трагедия в Приморье: посреди дня убиты ножом юноша и девушка
В приморском городе Артеме психически невменяемый субъект убил ударами ножа влюбленную пару прямо среди бела дня. Убийство потрясает своей неожиданностью и жестокостью.

Трагедия в Приморье: посреди дня убиты ножом юноша и девушка


Нападение на юношу с девушкой произошло прямо на улице, на глазах у прохожих. Раны оказались настолько серьезными, что молодые люди скончались до того, как приехала карета скорой помощи.

Подозреваемый в убийстве уже задержан в Надеждинском районе Приморского края. По непроверенной информации он успел напасть еще на одного человека, ранив его. При задержании от его ножа пострадал сотрудник полиции, задержанный в тот момент порезал себе шею.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 11:08
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