Амнистия экс-президента Перу является «обменом любезностями» с перуанской оппозицией - политолог

«Амнистия, предоставленная бывшему президенту Перу Альберто Фухимори нынешним лидером страны Педро Пабло Кучиньским, является обменом государственными деяниями, а не прозрачным процессом. Скорость, с которой был сделан этот шаг, указывает на отсутствие прозрачности. Это политическое решение, результат обмена любезностями, что вызвало возмущение среди противников помилования». - заявил политолог Дэвид Сулмонт, профессор Папского Католического университета Перу.24 декабря Кучинский помиловал Фухимори, который отбывал 25-летний тюремный срок за коррупцию, нарушения прав человека и убийство мирных жителей. По словам администрации президента, бывший президент был освобожден по состоянию здоровья. Это произошло после того, как Кучинский сумел выжить в голосовании по импичменту, предложенном партией Народных сил, возглавляемой дочерью Фухимори Кейко. Однако та же самая партия спасла президента от вытеснения: почти десять сторонников Фудзимори, включая сына Альберто Фухимори, Кенджи, воздержались от голосования в последнюю минуту, вместо того чтобы поддержать эту меру. Тот факт, что амнистия была предоставлена бывшему президенту Перу через три дня после голосования по импичменту, вряд ли является совпадением, считает Сулмонт.По словам Сульмонта, внезапное изменение решения Кучинского может привести к признанию решения как незаконного. Академик напомнил, что действующий президент стремится укрепить стабильность своего правительства и пытается приблизиться к фракции Народной силы Фудзимори.