Светлана Лобода призналась, что наедине со своим безумием чувствует себя комфортно

Телеведущая и певица Светлана Лобода опубликовала в своем аккаунте Instagram фотографию, на которой играет на барабанах. В подписи к снимку она написала: «Наедине со своим безумием всегда чувствую себя комфортно».Пользователи назвали Лободу в комментариях к посту лучшей и самой шикарной «барабашкой», красавицей, королевой и признали, что наедине с самой собой чувствует себя комфортно только абсолютно сложившаяся и гармоничная личность.Поклонники пишут Светлане, что она «Великая LOBODA», «Безумная! Талантливая! Красивая! Харизматичная! Волшебная! Нереальная! Восхитительная! Завораживающая! Незабываемая!»Фолловеры поздравляют певицу с наступающим Новым годом, желают ей оставаться такой же безумной, нереальной, и благодарят Светлану просто за то, что она есть, восхищаясь ее творчеством и красотой.