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Светлана Лобода призналась, что наедине со своим безумием чувствует себя комфортно
Певица Светлана Лобода призналась в Instagram, что чувствует себя комфортно наедине со своим безумием и поделилась снимком, на котором играет на барабанах.
Светлана Лобода призналась, что наедине со своим безумием чувствует себя комфортно


Телеведущая и певица Светлана Лобода опубликовала в своем аккаунте Instagram фотографию, на которой играет на барабанах. В подписи к снимку она написала: «Наедине со своим безумием всегда чувствую себя комфортно».

Пользователи назвали Лободу в комментариях к посту лучшей и самой шикарной «барабашкой», красавицей, королевой и признали, что наедине с самой собой чувствует себя комфортно только абсолютно сложившаяся и гармоничная личность.

Светлана Лобода призналась, что наедине со своим безумием чувствует себя комфортно


Поклонники пишут Светлане, что она «Великая LOBODA», «Безумная! Талантливая! Красивая! Харизматичная! Волшебная! Нереальная! Восхитительная! Завораживающая! Незабываемая!»

Фолловеры поздравляют певицу с наступающим Новым годом, желают ей оставаться такой же безумной, нереальной, и благодарят Светлану просто за то, что она есть, восхищаясь ее творчеством и красотой.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 00:55
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