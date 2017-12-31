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Аллегрова показала в Instagram видео из новогоднего шоу в образе генерала ГИБДД
Несколько видеосюжетов съемок новогоднего шоу разместила у себя на странице в Инстаграм Ирина Аллегрова.

Аллегрова показала в Instagram видео из новогоднего шоу в образе генерала ГИБДД


В «Новогоднем песенном марафоне» (так было подписано видео) певица примерила на себя генеральский мундир ГИБДД. В новогоднем концерте в одном из сюжетов Аллегрову-генерала останавливают два сотрудника ДПС, пребывающие «под мухой».

Программа вся – юморная, и в исполнении Аллегровой звучит песня «Угонщица».
Видеоролик в нескольких частях, выложенный певицей в сеть, пользователи оценили положительно. Ирина Аллегрова из комментариев лишний раз удостоверилась, что остается для многих любимой певицей.
Общество / ШоуБиз
Добавил: George21 Сегодня, 07:45
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