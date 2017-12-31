В Китае с 1 января 2018 года запретят продажу слоновой кости

За последние два столетия все более подверженные опасности группы африканских слонов были уничтожены в основном из-за высоких цен на слоновую кость, плохого финансирования безопасности и культурной эстетики, особенно в КитаеВ то время как международная торговля слоновой костью была запрещена с 1990 года, Пекин до недавнего времени продолжал разрешать внутреннюю покупку, распространение и продажу зубов, ссылаясь на культурное наследие, которое поддерживало кустарное формование - особенно палочек для еды и резных изделий - из слоновой кости, вырезанной из незаконно убитых млекопитающих.Китайские государственные агентства в 2007 году перечислили высечку из слоновой кости как практику, иллюстрирующую «национальное нематериальное культурное наследие» в стране, указывая на многовековую практику, поддерживаемую в основном королевскими семьями, сообщает China Daily. По данным Financial Times, в 2014 году в Китае оптовые цены на сырую слоновую кость достигли отметки в 2100 долларов США за килограмм.С 2014 года, однако, многие фабрики закрылись из-за спада при покупке потребителя, в то время как известные китайские знаменитости все больше публично акцентировали внимание на продолжающихся зверствах браконьерства слонов. В результате продажи слоновой кости упали примерно на 65% в 2017 году, сообщает Digitaljournal.com.Однако запрет Китая не прекратит продолжающуюся и плодотворную торговлю слоновой костью в автономном районе Гонконга. Основной потребительский центр для китайских клиентов, специальный административный регион, тем не менее, проголосует за запрет на использование слоновой кости в 2018 году.