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Редкий двойной разнонаправленный вихрь обнаружили океанологи в Тасмановом море
Удивительное природное явление было зафиксировано на поверхности Тасманского моря. Бинарный водный вихрь, движущийся разнонаправленно, был обнаружен океанологами, которые знали о возможности появления этого редкого природного феномена, однако наблюдали его впервые.

Редкий двойной разнонаправленный вихрь обнаружили океанологи в Тасмановом море


Океанологи рассказали, что подобные вихри появляются на морской поверхности из-за отклонения некоторой части течения от основной массы, которая и создает некое кольцо, по которому движутся морские водные массы.

Однако уникальностью обнаруженного бинарного вихря является то, что он движется в противоположную к морю сторону, кроме того, его два вихря движутся в разных направлениях – один против часовой стрелки, другой – за.

Океанологи считают, что перед ними открылась уникальная возможность для изучения подобной аномалии, которая даст возможность понять причины отклонений течений, а также влиянию подобных природных феноменов на их общее состояние.
Технологии / Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 01:18
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