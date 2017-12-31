Редкий двойной разнонаправленный вихрь обнаружили океанологи в Тасмановом море
Удивительное природное явление было зафиксировано на поверхности Тасманского моря. Бинарный водный вихрь, движущийся разнонаправленно, был обнаружен океанологами, которые знали о возможности появления этого редкого природного феномена, однако наблюдали его впервые.
Океанологи рассказали, что подобные вихри появляются на морской поверхности из-за отклонения некоторой части течения от основной массы, которая и создает некое кольцо, по которому движутся морские водные массы.
Однако уникальностью обнаруженного бинарного вихря является то, что он движется в противоположную к морю сторону, кроме того, его два вихря движутся в разных направлениях – один против часовой стрелки, другой – за.
Океанологи считают, что перед ними открылась уникальная возможность для изучения подобной аномалии, которая даст возможность понять причины отклонений течений, а также влиянию подобных природных феноменов на их общее состояние.
Океанологи рассказали, что подобные вихри появляются на морской поверхности из-за отклонения некоторой части течения от основной массы, которая и создает некое кольцо, по которому движутся морские водные массы.
Однако уникальностью обнаруженного бинарного вихря является то, что он движется в противоположную к морю сторону, кроме того, его два вихря движутся в разных направлениях – один против часовой стрелки, другой – за.
Океанологи считают, что перед ними открылась уникальная возможность для изучения подобной аномалии, которая даст возможность понять причины отклонений течений, а также влиянию подобных природных феноменов на их общее состояние.
Технологии / Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 01:18