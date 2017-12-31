Редкий двойной разнонаправленный вихрь обнаружили океанологи в Тасмановом море

Океанологи рассказали, что подобные вихри появляются на морской поверхности из-за отклонения некоторой части течения от основной массы, которая и создает некое кольцо, по которому движутся морские водные массы.Однако уникальностью обнаруженного бинарного вихря является то, что он движется в противоположную к морю сторону, кроме того, его два вихря движутся в разных направлениях – один против часовой стрелки, другой – за.Океанологи считают, что перед ними открылась уникальная возможность для изучения подобной аномалии, которая даст возможность понять причины отклонений течений, а также влиянию подобных природных феноменов на их общее состояние.