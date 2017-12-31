NASA снарядило уникальную миссию для исследования Солнца
NASA отправили новую миссию к Солнцу. На официальном сайте агентства сообщается, что проект Parker Solar Probe исключительный в своем роде и с его помощью удастся получить ответы на многие вопросы, касаемо деятельности Солнца.
Эксперты Национального управления космическими полетами сообщили, что исключительностью миссии Parker Solar Probe станет его максимальное сближение с главным светилом Солнечной системы. Отмечается, что 10 лет назад о подобном космологи и мечтать не смели. Именно поэтому на последнюю миссию к Солнцу в NASA возлагают большие надежды.
Parker Solar Probe подлетит к Солнцу на невероятно близкое расстояние в 6,4 миллиона километров, так что зонд окажется к звезде ближе, чем расположен к ней Меркурий. Дабы он не сгорел от солнечных лучей, космический аппарат покрыли защитным слоем в 11 см.
Раннее в Национальном управлении космическими полетами заявили о планирующейся миссии к первой планете от Солнца – Меркурию. Сотрудники рассказали, что новый зонд BepiColombo благодаря новым разработкам сможет противостоять поистине адским условиям, царящим на поверхности Меркурия, что даст его изучению новый виток.
Эксперты Национального управления космическими полетами сообщили, что исключительностью миссии Parker Solar Probe станет его максимальное сближение с главным светилом Солнечной системы. Отмечается, что 10 лет назад о подобном космологи и мечтать не смели. Именно поэтому на последнюю миссию к Солнцу в NASA возлагают большие надежды.
Parker Solar Probe подлетит к Солнцу на невероятно близкое расстояние в 6,4 миллиона километров, так что зонд окажется к звезде ближе, чем расположен к ней Меркурий. Дабы он не сгорел от солнечных лучей, космический аппарат покрыли защитным слоем в 11 см.
Раннее в Национальном управлении космическими полетами заявили о планирующейся миссии к первой планете от Солнца – Меркурию. Сотрудники рассказали, что новый зонд BepiColombo благодаря новым разработкам сможет противостоять поистине адским условиям, царящим на поверхности Меркурия, что даст его изучению новый виток.
Технологии / Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 16:00