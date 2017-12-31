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Под Волгоградом водитель на Ford Focus въехал в толпу людей
Водитель в нетрезвом состоянии сбил группу людей в городе Котово Волгоградской области. Последствия – трагические.

Под Волгоградом водитель на Ford Focus въехал в толпу людей


Инцидент произошел около двух часов ночи на одной из городских улиц Котово. Ford Focus, управляемый пьяным 34-летним водителем, выехав на тротуар, наехал на людей, которые в тот момент выходили из кафе.

Пострадало несколько человек, а одна 26-летняя девушка скончалась на месте ДТП. Еще троих – двух мужчин и женщину – госпитализировали с разной степени тяжести травмами.
Водителя задержали. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 01:14
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