Под Волгоградом водитель на Ford Focus въехал в толпу людей

Водитель в нетрезвом состоянии сбил группу людей в городе Котово Волгоградской области. Последствия – трагические.Инцидент произошел около двух часов ночи на одной из городских улиц Котово. Ford Focus, управляемый пьяным 34-летним водителем, выехав на тротуар, наехал на людей, которые в тот момент выходили из кафе.Пострадало несколько человек, а одна 26-летняя девушка скончалась на месте ДТП. Еще троих – двух мужчин и женщину – госпитализировали с разной степени тяжести травмами.Водителя задержали. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».