АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые огласили самые важные результаты изменения климата на Земле за 2017 год
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

В NASA планируют миссию к звездной системе Альфа Центавра в 2069 году
NASA заявляет о планах полета к ближайшей к нашей звездной системе Альфа Центавра. В агентстве посчитали, что к 2069 года технологический прогресс достигнет таких высот, что будут построены космолеты, движущиеся со скоростью 10% от скорости света, что приравнивается к 300 тысяч км/сек.

В NASA планируют миссию к звездной системе Альфа Центавра в 2069 году


Достижения человечества в изучении космоса дадут возможность NASA уже в 2069 году снарядить миссию к Альфа Центавре – ближайшей к Солнечной звездной системе, расположенной на расстоянии в 4,4 светового года. В агентстве подсчитали, чтобы достичь главной звезды системы Проксима Центавра потребуется 44 года. Наша космическая соседка интересна еще и тем, что недавно в ее системе была обнаружена потенциально обитаемая суперземля Проксима Центавраb, которую экспедиция Национального управления космическими полетами планирует изучить во время будущей миссии.

Конечно, подобные планы пока выглядят как гипотезы из научно-фантастического фильма, однако если в NASA задались целью исследовать систему Альфа Центавра, то в итоге будут разрабатываться двигатели следующего поколения, вследствие чего даже при отмене полета к системе-соседки изучения космоса выйдут на совершенно новый уровень.
Технологии / Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 15:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Гвардиола не уверен, что у «Манчестер Сити»
Ученые огласили самые важные результаты изменения
NASA обнаружило “дом инопланетян” на новой
Константина Эрнста попросили убрать «пенсионеров»
В Канаде из-за мороза пингвинов перевезли в
Проект космического телескопа James Webb NASA на
Просмотреть все новости