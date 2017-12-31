В NASA планируют миссию к звездной системе Альфа Центавра в 2069 году
NASA заявляет о планах полета к ближайшей к нашей звездной системе Альфа Центавра. В агентстве посчитали, что к 2069 года технологический прогресс достигнет таких высот, что будут построены космолеты, движущиеся со скоростью 10% от скорости света, что приравнивается к 300 тысяч км/сек.
Достижения человечества в изучении космоса дадут возможность NASA уже в 2069 году снарядить миссию к Альфа Центавре – ближайшей к Солнечной звездной системе, расположенной на расстоянии в 4,4 светового года. В агентстве подсчитали, чтобы достичь главной звезды системы Проксима Центавра потребуется 44 года. Наша космическая соседка интересна еще и тем, что недавно в ее системе была обнаружена потенциально обитаемая суперземля Проксима Центавраb, которую экспедиция Национального управления космическими полетами планирует изучить во время будущей миссии.
Конечно, подобные планы пока выглядят как гипотезы из научно-фантастического фильма, однако если в NASA задались целью исследовать систему Альфа Центавра, то в итоге будут разрабатываться двигатели следующего поколения, вследствие чего даже при отмене полета к системе-соседки изучения космоса выйдут на совершенно новый уровень.
Достижения человечества в изучении космоса дадут возможность NASA уже в 2069 году снарядить миссию к Альфа Центавре – ближайшей к Солнечной звездной системе, расположенной на расстоянии в 4,4 светового года. В агентстве подсчитали, чтобы достичь главной звезды системы Проксима Центавра потребуется 44 года. Наша космическая соседка интересна еще и тем, что недавно в ее системе была обнаружена потенциально обитаемая суперземля Проксима Центавраb, которую экспедиция Национального управления космическими полетами планирует изучить во время будущей миссии.
Конечно, подобные планы пока выглядят как гипотезы из научно-фантастического фильма, однако если в NASA задались целью исследовать систему Альфа Центавра, то в итоге будут разрабатываться двигатели следующего поколения, вследствие чего даже при отмене полета к системе-соседки изучения космоса выйдут на совершенно новый уровень.
Технологии / Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 15:30