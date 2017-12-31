В NASA планируют миссию к звездной системе Альфа Центавра в 2069 году

Достижения человечества в изучении космоса дадут возможность NASA уже в 2069 году снарядить миссию к Альфа Центавре – ближайшей к Солнечной звездной системе, расположенной на расстоянии в 4,4 светового года. В агентстве подсчитали, чтобы достичь главной звезды системы Проксима Центавра потребуется 44 года. Наша космическая соседка интересна еще и тем, что недавно в ее системе была обнаружена потенциально обитаемая суперземля Проксима Центавраb, которую экспедиция Национального управления космическими полетами планирует изучить во время будущей миссии.Конечно, подобные планы пока выглядят как гипотезы из научно-фантастического фильма, однако если в NASA задались целью исследовать систему Альфа Центавра, то в итоге будут разрабатываться двигатели следующего поколения, вследствие чего даже при отмене полета к системе-соседки изучения космоса выйдут на совершенно новый уровень.