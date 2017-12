Honor of Kings признана самой прибыльной мобильной игрой Китая

Honor of Kings от Tencent представляется игрой для реализации на смартфонах, оказавшийся весьма популярным, фентези - боевик оценен пользователями своим динамичным сюжетом и увлекательным локациям. Эксперты располагают сведениями, что игра удерживает лидерство по популярности скачивания.Сред всех остальных мобильных игр, Honor of Kings от Tencent признана одной из самых прибыльных и возможных для смартфонов на платформах ОС Android и iOS. В настоящее время, на территории Китая Google Play не работает, но пользователями успешно используется магазин - MyApp.Платформу магазина MyApp для работы с Android разработала сама компания Tencent, которой принадлежит авторство на игру Honor of Kings. За период первого квартала 2017 года, Tencent уже принесла своим создателям 13 млрд. юаней. Все деньги получены с помощью игр для смартфонов.Пользователями оценена интересная игра, и пользование ее достоинствами продолжается. Как рассказали продвинутые юзеры, Honor of Kings представляет собой интересный сюжет динамичного боевика.