Honor of Kings признана самой прибыльной мобильной игрой Китая
Экспертами признано приложение Honor of Kings, как самая прибыльная игра для Android и iOS. Вот уже на протяжении двух месяцев игра лидирует по показателям скачивания и использования.
Honor of Kings от Tencent представляется игрой для реализации на смартфонах, оказавшийся весьма популярным, фентези - боевик оценен пользователями своим динамичным сюжетом и увлекательным локациям. Эксперты располагают сведениями, что игра удерживает лидерство по популярности скачивания.
Сред всех остальных мобильных игр, Honor of Kings от Tencent признана одной из самых прибыльных и возможных для смартфонов на платформах ОС Android и iOS. В настоящее время, на территории Китая Google Play не работает, но пользователями успешно используется магазин - MyApp.
Платформу магазина MyApp для работы с Android разработала сама компания Tencent, которой принадлежит авторство на игру Honor of Kings. За период первого квартала 2017 года, Tencent уже принесла своим создателям 13 млрд. юаней. Все деньги получены с помощью игр для смартфонов.
Пользователями оценена интересная игра, и пользование ее достоинствами продолжается. Как рассказали продвинутые юзеры, Honor of Kings представляет собой интересный сюжет динамичного боевика.
Honor of Kings от Tencent представляется игрой для реализации на смартфонах, оказавшийся весьма популярным, фентези - боевик оценен пользователями своим динамичным сюжетом и увлекательным локациям. Эксперты располагают сведениями, что игра удерживает лидерство по популярности скачивания.
Сред всех остальных мобильных игр, Honor of Kings от Tencent признана одной из самых прибыльных и возможных для смартфонов на платформах ОС Android и iOS. В настоящее время, на территории Китая Google Play не работает, но пользователями успешно используется магазин - MyApp.
Платформу магазина MyApp для работы с Android разработала сама компания Tencent, которой принадлежит авторство на игру Honor of Kings. За период первого квартала 2017 года, Tencent уже принесла своим создателям 13 млрд. юаней. Все деньги получены с помощью игр для смартфонов.
Пользователями оценена интересная игра, и пользование ее достоинствами продолжается. Как рассказали продвинутые юзеры, Honor of Kings представляет собой интересный сюжет динамичного боевика.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 14:30