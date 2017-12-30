Телеведущая Екатерина Андреева поделилась фото со съемок проекта о русских костюмах и своей целебной энергией

Екатерина Андреева приняла участие в проекте о русских костюмах, а фотографии со съемок опубликовала в своем аккаунте Instagram и написала под ними: «Я не Снегурочка - вот ещё таять от разного-всякого! Но костюмчик то обязывает - русский Север, волшебницы, то да сё. Подходим-не дорого!».При этом Андреева призвала всех загадать желание и, радуясь новому году, новому дню, новым надеждам, верить, что оно сбудется.Также телеведущая рассказала, что рада знакомству со всеми «спутниками по Инсте», обожает их остроумие, добрые и веселые комментарии, внимание к ее аккаунту и попросила их оставаться такими же классными, жизнерадостными, интересующимися.Екатерина Андреева поздравила всех с наступающим Новым годом, сообщила, что дарит всем свою целебную энергию, призвала помнить фразу «Цель вижу, препятствий не вижу, в себя верю!» и быть реалистами – стремиться к невозможному.