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В Москве во время новогоднего корпоратива зарезали мужчину
Трагически закончился праздничный корпоратив, проходивший в одном из павильонов ВДНХ.

В Москве во время новогоднего корпоратива зарезали мужчину


В Москве на новогоднем корпоративе приключился конфликт между сотрудниками предприятия. Закончилось все трагически: зарезали 29-летнего такелажника. Злосчастное празднество проходило в павильоне № 337. Выяснять отношения, видимо, вышли на улицу, так как найденный 29 декабря труп был недалеко от павильона. На теле медики и полиция засвидетельствовали колото-резаную рану, от которой смерть наступила на месте. Ведутся следственные мероприятия, но на след убийцы еще не вышли.

Мало того, на том же мероприятии получил ножевые ранения еще один мужчина 52 лет. У него – ранения голени и предплечья. Его госпитализировали.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 23:08
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