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Ulefone Power 3 автономнее iPhone X на 4 часа
Специалисты провели тестирование таких смартфонов как Ulefone Power 3 и iPhone X. В ходе исследования было установлено, что китайское устройство способно «прожить» дольше «яблочного» девайса на 4 часа.

Ulefone Power 3 автономнее iPhone X на 4 часа


Эксперимент проводился при условии, что на каждом смартфоне будет включен дисплей на максимальную яркость, изображение поставят на максимальное разрешение, а также подключат все опции связи, которые доступны в устройствах. Стоит отметить, что объем аккумулятора у Ulefone Power 3 составляет 6080 мАч. В итоге китайский девайс в режиме воспроизведения видео при максимальном разрешении смог выдержать 10 часов непрерывной работы, а iPhone X на 4 часа меньше.

Отмечается, что данный телефон работает на базе операционной системы Android 8.0. Благодаря его хорошим показателям автономности, многие эксперты называют его самым «выносливым» смартфоном, который ныне доступен.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:30
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