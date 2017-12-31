Ulefone Power 3 автономнее iPhone X на 4 часа

Эксперимент проводился при условии, что на каждом смартфоне будет включен дисплей на максимальную яркость, изображение поставят на максимальное разрешение, а также подключат все опции связи, которые доступны в устройствах. Стоит отметить, что объем аккумулятора у Ulefone Power 3 составляет 6080 мАч. В итоге китайский девайс в режиме воспроизведения видео при максимальном разрешении смог выдержать 10 часов непрерывной работы, а iPhone X на 4 часа меньше.Отмечается, что данный телефон работает на базе операционной системы Android 8.0. Благодаря его хорошим показателям автономности, многие эксперты называют его самым «выносливым» смартфоном, который ныне доступен.