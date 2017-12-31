Ulefone Power 3 автономнее iPhone X на 4 часа
Специалисты провели тестирование таких смартфонов как Ulefone Power 3 и iPhone X. В ходе исследования было установлено, что китайское устройство способно «прожить» дольше «яблочного» девайса на 4 часа.
Эксперимент проводился при условии, что на каждом смартфоне будет включен дисплей на максимальную яркость, изображение поставят на максимальное разрешение, а также подключат все опции связи, которые доступны в устройствах. Стоит отметить, что объем аккумулятора у Ulefone Power 3 составляет 6080 мАч. В итоге китайский девайс в режиме воспроизведения видео при максимальном разрешении смог выдержать 10 часов непрерывной работы, а iPhone X на 4 часа меньше.
Отмечается, что данный телефон работает на базе операционной системы Android 8.0. Благодаря его хорошим показателям автономности, многие эксперты называют его самым «выносливым» смартфоном, который ныне доступен.
Эксперимент проводился при условии, что на каждом смартфоне будет включен дисплей на максимальную яркость, изображение поставят на максимальное разрешение, а также подключат все опции связи, которые доступны в устройствах. Стоит отметить, что объем аккумулятора у Ulefone Power 3 составляет 6080 мАч. В итоге китайский девайс в режиме воспроизведения видео при максимальном разрешении смог выдержать 10 часов непрерывной работы, а iPhone X на 4 часа меньше.
Отмечается, что данный телефон работает на базе операционной системы Android 8.0. Благодаря его хорошим показателям автономности, многие эксперты называют его самым «выносливым» смартфоном, который ныне доступен.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:30