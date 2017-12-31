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В России подешевел iPhone SE
По данным статистики из сервиса «Яндекс.Маркет», предновогодняя стоимость смартфона iPhone SE снизилась до исторического минимума по всей России. Таким образом, средняя стоимость данной модели в России составляет 18 тысяч рублей.

В России подешевел iPhone SE


Стоит отметить, что речь идет о модификации iPhone SE с размером встроенной памяти в 32 гигабайта. Скорее всего, что причиной такой щедрости является скорое наступление новогодних праздников. Помимо скидки на сам телефон, покупатель может получить приятные бонусы, которыми можно будет воспользоваться при использовании оператора мобильной связи.

Представители компания «МТС» на данный момент реализовывают iPhone SE всего за 18 390 рублей. Отмечается, что ценовые показатели не будут меняться в зависимости от выбранного цвета корпуса. Всего доступно три расцветки – серая, золотистая и серебряная.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:15
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