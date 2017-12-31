В России подешевел iPhone SE

Стоит отметить, что речь идет о модификации iPhone SE с размером встроенной памяти в 32 гигабайта. Скорее всего, что причиной такой щедрости является скорое наступление новогодних праздников. Помимо скидки на сам телефон, покупатель может получить приятные бонусы, которыми можно будет воспользоваться при использовании оператора мобильной связи.Представители компания «МТС» на данный момент реализовывают iPhone SE всего за 18 390 рублей. Отмечается, что ценовые показатели не будут меняться в зависимости от выбранного цвета корпуса. Всего доступно три расцветки – серая, золотистая и серебряная.