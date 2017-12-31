Названо 3 лучших и 3 худших бюджетных смартфона уходящего года до 20 тысяч рублей

Так согласно правилам, аналитики обращали внимание только на те устройства, стоимость которых не превышала отметки в 20 тысяч рублей. Первое место в списке лучших новинок отдали телефону Huawei Nova 2i. Сразу эксперты отметили отличный внешний вид девайса, камеру и дисплей. Xiaomi Mi A1 на втором месте данного рейтинга, поскольку обладает хорошим оформлением и доступной ценой. Третья строчка досталась Samsung Galaxy J7 за известность бренда и неожиданно низкую стоимость.Во втором списке оказались такие смартфоны как Sony Xperia XA1, Samsung Galaxy A3 и LG Q6a. Сразу бросаются в глаза завышенные ценники и не столь привлекательные за такую стоимость технические характеристики мобильных телефонов. Потому их определили в список худших девайсов 2017 года.