Названо 3 лучших и 3 худших бюджетных смартфона уходящего года до 20 тысяч рублей
Специалисты создали два списка, в каждом из которых по 3 мобильных девайса. Таким образом, эксперты указали три самых лучших и худших бюджетных смартфона, появившихся в этом году.
Так согласно правилам, аналитики обращали внимание только на те устройства, стоимость которых не превышала отметки в 20 тысяч рублей. Первое место в списке лучших новинок отдали телефону Huawei Nova 2i. Сразу эксперты отметили отличный внешний вид девайса, камеру и дисплей. Xiaomi Mi A1 на втором месте данного рейтинга, поскольку обладает хорошим оформлением и доступной ценой. Третья строчка досталась Samsung Galaxy J7 за известность бренда и неожиданно низкую стоимость.
Во втором списке оказались такие смартфоны как Sony Xperia XA1, Samsung Galaxy A3 и LG Q6a. Сразу бросаются в глаза завышенные ценники и не столь привлекательные за такую стоимость технические характеристики мобильных телефонов. Потому их определили в список худших девайсов 2017 года.
Так согласно правилам, аналитики обращали внимание только на те устройства, стоимость которых не превышала отметки в 20 тысяч рублей. Первое место в списке лучших новинок отдали телефону Huawei Nova 2i. Сразу эксперты отметили отличный внешний вид девайса, камеру и дисплей. Xiaomi Mi A1 на втором месте данного рейтинга, поскольку обладает хорошим оформлением и доступной ценой. Третья строчка досталась Samsung Galaxy J7 за известность бренда и неожиданно низкую стоимость.
Во втором списке оказались такие смартфоны как Sony Xperia XA1, Samsung Galaxy A3 и LG Q6a. Сразу бросаются в глаза завышенные ценники и не столь привлекательные за такую стоимость технические характеристики мобильных телефонов. Потому их определили в список худших девайсов 2017 года.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 15:00