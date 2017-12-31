iPhone стал самым продаваемым хайтек-устройством в этом году

На втором месте вслед за iPhone расположились устройства Samsung Galaxy S8 и Note8. Бренду из Южной Кореи удалось реализовать 33 миллиона экземпляров данных флагманов. Третье место отдали портативным колонкам Amazon Echo Dot. Всего было продано 24 миллиона единиц данного устройства.На четвертом месте оказались американские смарт-часы Apple Watch. В общей сложности компании Apple удалось продать 20 млн. единиц таких девайсов.Один из экспертов отмечает, что 2 года назад «яблочному» бренду удалось реализовать рекордное количество своих устройств. Тогда было куплено 230 миллионов моделей iPhone. По данным статистики, вполне возможно, что в следующем году эта цифра может достичь отметки в 350 миллионов девайсов.