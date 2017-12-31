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Лавров уклонился ответить на вопрос о шансах сборной РФ на ЧМ-2018
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уклончиво ответил на вопрос о перспективах российской сборной по футболу стать чемпионом мира.

Лавров уклонился ответить на вопрос о шансах сборной РФ на ЧМ-2018


Тигран Кеосаян, ведущий телепрограммы «Международная пилорама», задал главе МИДа вопрос относительно того, видит ли тот больше шансов на снятие с Росси западных санкций в следующем году или более вероятной будет победа сборной Росси по футболу на домашнем Чемпионате 2018 года.

Ответ Лаврова «Думаю, где-то посередине» оказался более чем неопределенным. Потом он еще добавил, что, мол, середина будет ниже. Скорее всего, министр имел в виду место сборной России по футболу в итоговой таблице Чемпионата-2018: ниже среднего показателя. То есть, реально можно дойти до четвертьфинала, но не дальше. Надо понимать, что Сергей Лавров так же сдержанно думает и о перспективах стабилизации отношений Москвы с Западом. Тем более, что накануне он сокрушался по поводу того, что в западном мире Россия теряет партнеров, в переговорах с которыми можно достичь приемлемых результатов.
Общество
Добавил: George21 Сегодня, 13:30
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