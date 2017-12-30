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Лариса Гузеева поделилась в Instagram хулиганской фотографией в образе «совы в дневное время»
Телеведущая Лариса Гузеева поделилась в Instagram своей фотографией, на которой запечатлена в хулиганском стиле. Поклонники назвали ее образ «совой в дневное время».
Лариса Гузеева поделилась в Instagram хулиганской фотографией в образе «совы в дневное время»


Актриса и телеведущая опубликовала в своем аккаунте Instagram фотографию, на которой изображена в образе хулиганки в необычной одежде и с двумя сумками. За такой стиль фолловеры ее назвали «совой в дневное время». Гузеева написала под снимком: «Мои дорогие, верные, прекрасные друзья, спасибо, что весь год были со мной!»

Актриса попросила не сомневаться, что ценит всех и признательна за каждое доброе слово! Гузеева пожелала поклонникам счастья, радости, и чтобы они были всем довольны!

Красивым дополнением, по мнению фолловеров, для Ларисы стал огромного размера красный бант в отражении витрины, на фоне которой сделан снимок. Кадр получился таким образом, как будто бант находится на голове Гузеевой.

Лариса Гузеева поделилась в Instagram хулиганской фотографией в образе «совы в дневное время»


Подписчики зарядились теплой энергетикой фотографии, поздравляют Ларису с наступающим Новым годом и благодарят в ответ телеведущую за ее оптимизм, чувство юмора, силу, красоту и за то, что может быть «такой разной».
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 22:23
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