Лариса Гузеева поделилась в Instagram хулиганской фотографией в образе «совы в дневное время»

Актриса и телеведущая опубликовала в своем аккаунте Instagram фотографию, на которой изображена в образе хулиганки в необычной одежде и с двумя сумками. За такой стиль фолловеры ее назвали «совой в дневное время». Гузеева написала под снимком: «Мои дорогие, верные, прекрасные друзья, спасибо, что весь год были со мной!»Актриса попросила не сомневаться, что ценит всех и признательна за каждое доброе слово! Гузеева пожелала поклонникам счастья, радости, и чтобы они были всем довольны!Красивым дополнением, по мнению фолловеров, для Ларисы стал огромного размера красный бант в отражении витрины, на фоне которой сделан снимок. Кадр получился таким образом, как будто бант находится на голове Гузеевой.Подписчики зарядились теплой энергетикой фотографии, поздравляют Ларису с наступающим Новым годом и благодарят в ответ телеведущую за ее оптимизм, чувство юмора, силу, красоту и за то, что может быть «такой разной».