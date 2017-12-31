На российском рынке подешевел смартфон Samsung Galaxy A7
В преддверии новогодних праздников было установлено, что Samsung Galaxy A7 стал дешевле на российском рынке. Так стоимость устройства обойдется теперь в 20 400 рублей.
Отмечается, что к решению снизить цену смартфона на российском рынке в компании Samsung решили после детального изучение отечественного сегмента электроники. Таким образом, цена девайса была уменьшена на 12,5 тысячи рублей. После удешевления Galaxy A7 в Samsung надеются на то, что это приведет к повышению уровня реализации этой модели.
До этого объем реализации устройства был не настолько большим, как этого хотели бы в руководстве южнокорейского бренда, поскольку смартфон не раскупали из-за относительно высокой цены. Теперь же телефон может принести хорошую прибыль.
Стоит отметить, что несмотря на снижение цены, на смартфон все еще действует гарантия. При этом в продаже имеются модели с золотистым, голубым и черным корпусами.
Отмечается, что к решению снизить цену смартфона на российском рынке в компании Samsung решили после детального изучение отечественного сегмента электроники. Таким образом, цена девайса была уменьшена на 12,5 тысячи рублей. После удешевления Galaxy A7 в Samsung надеются на то, что это приведет к повышению уровня реализации этой модели.
До этого объем реализации устройства был не настолько большим, как этого хотели бы в руководстве южнокорейского бренда, поскольку смартфон не раскупали из-за относительно высокой цены. Теперь же телефон может принести хорошую прибыль.
Стоит отметить, что несмотря на снижение цены, на смартфон все еще действует гарантия. При этом в продаже имеются модели с золотистым, голубым и черным корпусами.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:45