На российском рынке подешевел смартфон Samsung Galaxy A7

Отмечается, что к решению снизить цену смартфона на российском рынке в компании Samsung решили после детального изучение отечественного сегмента электроники. Таким образом, цена девайса была уменьшена на 12,5 тысячи рублей. После удешевления Galaxy A7 в Samsung надеются на то, что это приведет к повышению уровня реализации этой модели.До этого объем реализации устройства был не настолько большим, как этого хотели бы в руководстве южнокорейского бренда, поскольку смартфон не раскупали из-за относительно высокой цены. Теперь же телефон может принести хорошую прибыль.Стоит отметить, что несмотря на снижение цены, на смартфон все еще действует гарантия. При этом в продаже имеются модели с золотистым, голубым и черным корпусами.