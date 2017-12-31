Рекорд концерна Volkswagen: В 2017-м выпущено более 6 миллионов авто

Немецкая автокомпания основана более восьмидесяти лет тому назад. За годы, прошедшие со времени окончания Второй Мировой войны, компания Volkswagen превратилась в международный концерн, выпускающий свою автопродукцию на пятидесяти заводах, расположенных в четырнадцати странах! В 2017 году немецкий автопроизводитель собрал 150-миллионное авто марки Volkswagen. Юбилейная модель выехала из сборочного цеха главного завода компании в Вольфсбурге. Но 2017-й запомниться всем, кто трудится в корпорации Volkswagen, ещё одним удивительным достижением. За двенадцать месяцев уходящего года германский автопроизводитель собрал более 6 миллионов автомобилей!В настоящее время модельный ряд Volkswagen насчитывает более шестидесяти авто. В 2017 году были официально представлены новинки: Tiguan, Allspace, T-Roc, Arteon и Atlas. Разработчики концерна утверждают, что через два года только линейка кроссоверов пополнится двумя десятками новых моделей. А через семь лет по дорогам нашей планеты будут колесить около миллиона электромобилей, выпущенных немецкой компанией Volkswagen.