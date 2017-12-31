Рекорд концерна Volkswagen: В 2017-м выпущено более 6 миллионов авто
Германский автоконцерн Volkswagen в уходящем году установил собственный производственный рекорд. С конвейера Volkswagen в 2017 году сошли более шести миллионов автомобилей.
Немецкая автокомпания основана более восьмидесяти лет тому назад. За годы, прошедшие со времени окончания Второй Мировой войны, компания Volkswagen превратилась в международный концерн, выпускающий свою автопродукцию на пятидесяти заводах, расположенных в четырнадцати странах! В 2017 году немецкий автопроизводитель собрал 150-миллионное авто марки Volkswagen. Юбилейная модель выехала из сборочного цеха главного завода компании в Вольфсбурге. Но 2017-й запомниться всем, кто трудится в корпорации Volkswagen, ещё одним удивительным достижением. За двенадцать месяцев уходящего года германский автопроизводитель собрал более 6 миллионов автомобилей!
В настоящее время модельный ряд Volkswagen насчитывает более шестидесяти авто. В 2017 году были официально представлены новинки: Tiguan, Allspace, T-Roc, Arteon и Atlas. Разработчики концерна утверждают, что через два года только линейка кроссоверов пополнится двумя десятками новых моделей. А через семь лет по дорогам нашей планеты будут колесить около миллиона электромобилей, выпущенных немецкой компанией Volkswagen.
Немецкая автокомпания основана более восьмидесяти лет тому назад. За годы, прошедшие со времени окончания Второй Мировой войны, компания Volkswagen превратилась в международный концерн, выпускающий свою автопродукцию на пятидесяти заводах, расположенных в четырнадцати странах! В 2017 году немецкий автопроизводитель собрал 150-миллионное авто марки Volkswagen. Юбилейная модель выехала из сборочного цеха главного завода компании в Вольфсбурге. Но 2017-й запомниться всем, кто трудится в корпорации Volkswagen, ещё одним удивительным достижением. За двенадцать месяцев уходящего года германский автопроизводитель собрал более 6 миллионов автомобилей!
В настоящее время модельный ряд Volkswagen насчитывает более шестидесяти авто. В 2017 году были официально представлены новинки: Tiguan, Allspace, T-Roc, Arteon и Atlas. Разработчики концерна утверждают, что через два года только линейка кроссоверов пополнится двумя десятками новых моделей. А через семь лет по дорогам нашей планеты будут колесить около миллиона электромобилей, выпущенных немецкой компанией Volkswagen.
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Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 12:30