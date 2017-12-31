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В Пулково нашли сбежавшего из клетки львенка
В багажном отсеке самолета, следовавшего из Грозного в Петербург, обнаружили львенка.

В Пулково нашли сбежавшего из клетки львенка


После посадки борта из Грозного в аэропорту Пулково в багажном отделении нашли львенка. Как выяснилось, животное выбралось из пластиковой клетки, куда его поместили для транспортировки. Львенок клетку просто сломал.

Сотрудники управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» обратились к ветеринарам для безопасной его эвакуации. Животное находится под присмотром специалистов ветеринарной службы.

О хозяине львенка или о получателе, а также и о цели перевозки животного из Грозного не сообщается.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 12:15
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