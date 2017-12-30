Иван Крылов в 5-летнем возрасте был врагом Пугачева, и его жизнь не соответствовала имиджу почтенного человека

Список бунтовщика пополнился капитаном Андреем Крыловым, защищавшим Яицк от его войска, вместе с супругой и наследником. Это случилось благодаря Пушкину, увековечившему русский бунт в своем творчестве, и решившем подробно расспросить героя войны о тех событиях. Тогда отец литератора сослался на недуг и ничего не ответил собеседнику, который все равно прославил его подвиг для потомков. Поэт обожал маленького Ивана и первым назвал его творчество народным, добавив, что есть тут лукавство ума. Василий Жуковский наоборот считал стихи коллеги грубыми и противными изысканному вкусу аристократов, но гений пера даже позаимствовал некоторые образы для своих поэм. Описывая дядю Евгения Онегина, он упомянул главного персонажа басни “Осел и Мужик”, так как животное тоже старалось жить по честным правилам, а также, будучи острым на язык, никогда не сочинял эпиграммы на Крылова.Это не помешало другим литераторам шутить по поводу сильно аппетита баснописца, который мог легко пережить кончину близких людей, но отказ от трапезы становился трагедией. Сам виновник острот спокойно относился к чрезмерной полноте и таким нападкам. Когда группа студентов решила высмеять его во время прогулки по Фонтанке, упомянув о ходячей туче, он только заметил, что лягушки стали громко квакать. Был случай в Павловске, когда Иван Крылов был приглашен царицей Марией Федоровной на обед, после чего не пропускал даже одного блюда. Тогда Жуковский упрекнул его в таком чревоугодии и попросил хоть раз отказаться от соблазна, чтобы дать возможность царственной особе угостить себя. В этом поэт был не уверен, потому что всегда был голодным после такого застолья. Сервировка стола и приборы поражали воображение роскошью, вот только порции слуги подавали настолько маленькие, что можно было только следить, что будет дальше. Особо его поразила половина апельсина с начинкой из варенья вместо натурального нутра, после чего наш герой со злости съел ее с кожурой.Приятелей литератор тоже выбирал согласно своим принципам гурмана, однако продолжал трапезничать дома после обедов, лакомясь кислой капустой и квасом. Хозяева держали для него особое кресло согласно габаритам, чтобы он мог немного вздремнуть после сытной еды. Однажды молодой человек решил посмеяться над гением и подошел к нему вместе с офицерами, после чего начал будить его и кричать, что поспорил на ящик шампанского, что добьется от Крылова нескольких слов. Тогда поэт сказал, что он проиграл, а дальше погрузился в крепкий сон. Такой отдых он устраивал на работе в библиотеке, а начальство не реагировало на жалобы посетителей. Также гений был равнодушен к своему внешнему виду и нарядам, вызывая критику в свой адрес. Однажды он появился перед очами монархов на приеме в грязном костюме и дырявых сапогах, где виднелся протертый носок, после чего умудрился чихнуть во время поцелую руки императрицы. Она лишь посмеялась над таким зрелищем и подарила поэту наряд и кожи оленя.Затем старый холостяк был приглашен на маскарад и был вынужден обратиться за советом к супруге своего начальника Оленина, отметившей, что ему стоит просто вымыться и причесаться. Многих коллег возмущало его жилье, похожее на берлогу зверя, а также грязные полы в гостиной из-за кормежки голубей. Некоторые лица удивлялись страсти баснописца к пожарам, потому что он любил посмотреть на пламя, а также были шокированы демонстрацией голого тела, когда знаменитость средь белого дня играл в таком виде на скрипке возле окна. Большинство смешных историй литератор рассказывал лично, но был самым знаменитым флегматиком страны, не любившим лишних движений. Хотя человек в юном возрасте участвовал в уличных боях, после чего был владельцем журнала и лавки, а дальше стал репетитором детей князя Голицына, работая еще в библиотеке и сочиняя пьесы.Там наш герой истории показал невероятные способности ума, легко переведя Николая Гнедичу строчки “Илиады” с оригинала. Он не хотел заняться иными переводами, предпочитая писать басни, а после закрытия сатирических журналов цензурой, нашедшей в них много вольностей, увлекся карточной игрой. Крылов ездил по ярмаркам в поисках партнеров, рассказывая потом о своих похождениях друзьям. Шулер из Петербурга был в шоке, заметив портрет писателя, так как неоднократно сталкивался с ним в залах, видя, как тот делает отметки на зеленом сукне. В результате своего увлечения баснописец стал обладателем большого состоянии, а также имел пенсию и чин статского советника. Также у него была дочь Александра, прижитая с кухаркой. После смерти матери писатель удачно выдал ее замуж, а в старости стал жить в доме наследницы и много времени проводил с внучкой Надеждой. Все свои сбережения и право на публикацию трудов были оставлены зятю Савельеву, а после смерти кумира народа в 75-летнем возрасте, он собрал деньги на памятник, заказанный скульптору Петру Клодту, что стало еще одним подтверждением людской любви к гению.