ВВС Австралии привели в боевую готовность из-за российских бомбардировщиков Ту-95МС

Около ста российских военных, два бомбардировщика Ту-95МС и несколько самолётов сопровождения принимали участие в пятидневных военных учениях у побережья Индонезии. В ходе выполнения учебных маневров бомбардировщики российских ВВС приблизились к территории Австралии. Самолёты российских вооружённых сил не вторглись в воздушное пространство Австралии, однако военнослужащие и воздушная техника авиабазы австралийского города Дарвин была приведена в состояние боевой готовности. Эта мера была предпринята руководством ВВС Австралии на очень короткое время, пока самолёты Ту-95МС не вернулись на военную базу индонезийского города Биак.Издание Guardian цитирует британского эксперта по национальной безопасности Дженнингса. Тот считает столь серьёзные манёвры российских самолётов, которые способны нести ядерный заряд, попыткой расширить влияние РФ в этом азиатско-тихоокеанском регионе. Дженнингс уверен, что российское командование желает в очередной раз напомнить жителям региона, что «Россия рядом»!