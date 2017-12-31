Ученые: Маракуйя помогает сбросить лишний вес и облегчает симптомы астмы и артрита

Благодаря большому количеству антиоксидантов она успешно борется со свободными радикалами, а также минимизирует нанесенные ими повреждения. В плодах есть полифенол, но еще при употреблении вырабатывается коллаген, необходимый для молодости кожи.Пикеатаннол помогает справиться с пигментными пятнами и защищает от солнечной радиации. Экстракт фрукта эффективно действует во время лечения астмы и помогает убрать боль в коленном суставе, а наличие волокон с нутриентами насыщает организм, позволяя быстро похудеть.