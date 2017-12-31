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Ученые: Маракуйя помогает сбросить лишний вес и облегчает симптомы астмы и артрита
Экзотический фрукт часто можно увидеть в супермаркетах, однако люди почти ничего не знают о его целебных свойствах. Ученые выяснили, что маракуйя помогает сбросить лишний вес, а также облегчает симптомы астмы и артрита.

Благодаря большому количеству антиоксидантов она успешно борется со свободными радикалами, а также минимизирует нанесенные ими повреждения. В плодах есть полифенол, но еще при употреблении вырабатывается коллаген, необходимый для молодости кожи.

Ученые: Маракуйя помогает сбросить лишний вес и облегчает симптомы астмы и артрита


Пикеатаннол помогает справиться с пигментными пятнами и защищает от солнечной радиации. Экстракт фрукта эффективно действует во время лечения астмы и помогает убрать боль в коленном суставе, а наличие волокон с нутриентами насыщает организм, позволяя быстро похудеть.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:15
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