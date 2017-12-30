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Анна Седокова передает поздравления с наступающим Новым годом от голубоглазого блондина - своего сына Гектора
Анна Седокова опубликовала в Instagram милое фото своего сына Гектора и написала, что этот голубоглазый блондин поздравляет всех в наступающим Новым годом.
Анна Седокова передает поздравления с наступающим Новым годом от голубоглазого блондина - своего сына Гектора


Певица и телеведущая Анна Седокова поделилась в своем аккаунте Instagram фотографией своего сына Гектора подписала снимок: «Тут один голубоглазый блондин поздравляет тебя с наступающим Новым Годом».

За два часа пост набрал более 128 тысяч лайков и поток комментариев от фолловеров. Мальчика называют зайкой, солнышком, красавцем, лапочкой, очаровательным, божественным и сладким малышом. Чудесные, большие глаза Гектора голубого цвета поклонники Анны сравнивают с бескрайним небом.

Анна Седокова передает поздравления с наступающим Новым годом от голубоглазого блондина - своего сына Гектора


Подписчики массово благодарят Анну Семенович и Гектора за поздравление и отвечают взаимностью. Много теплых слов пишут и в адрес мамы, и малышу. В основном все желают здоровья, и чтобы мальчик рос счастливым и красивым. Семье Семенович поклонники желают счастья и любви.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 20:08
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