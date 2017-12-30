Анна Седокова передает поздравления с наступающим Новым годом от голубоглазого блондина - своего сына Гектора

Певица и телеведущая Анна Седокова поделилась в своем аккаунте Instagram фотографией своего сына Гектора подписала снимок: «Тут один голубоглазый блондин поздравляет тебя с наступающим Новым Годом».За два часа пост набрал более 128 тысяч лайков и поток комментариев от фолловеров. Мальчика называют зайкой, солнышком, красавцем, лапочкой, очаровательным, божественным и сладким малышом. Чудесные, большие глаза Гектора голубого цвета поклонники Анны сравнивают с бескрайним небом.Подписчики массово благодарят Анну Семенович и Гектора за поздравление и отвечают взаимностью. Много теплых слов пишут и в адрес мамы, и малышу. В основном все желают здоровья, и чтобы мальчик рос счастливым и красивым. Семье Семенович поклонники желают счастья и любви.