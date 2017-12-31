Ученые: Беременным женщинам опасно пить сырое молоко из-за окситоцина
Несмотря на то, что молоко является полезным продуктом для здоровья, многие производители увеличивают выработку благодаря стероидам в корме домашнего скота и инъекций. Потому ученые отметили, что беременным женщинам опасно пить сырое молоко, потому что в нем может быть окситоцин.
Попадая в организм, гормон вызывает ранее половое созревание, мужскую гинекомастию и нарушает выработку тестостерона. Будущие мамы рискуют иметь ранние выкидыши или родить детей, имеющих врожденные дефекты.
Также компоненты продукта становятся виновниками бесплодия и гормонального дисбаланса. Ученые выяснили, что большое количество разных гормонов мешают зачатию, потому что идет сильная выработка цервикальной слизи. Потому молоко перед употреблением необходимо кипятить.
Попадая в организм, гормон вызывает ранее половое созревание, мужскую гинекомастию и нарушает выработку тестостерона. Будущие мамы рискуют иметь ранние выкидыши или родить детей, имеющих врожденные дефекты.
Также компоненты продукта становятся виновниками бесплодия и гормонального дисбаланса. Ученые выяснили, что большое количество разных гормонов мешают зачатию, потому что идет сильная выработка цервикальной слизи. Потому молоко перед употреблением необходимо кипятить.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:30