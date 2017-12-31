Ученые: Беременным женщинам опасно пить сырое молоко из-за окситоцина

Попадая в организм, гормон вызывает ранее половое созревание, мужскую гинекомастию и нарушает выработку тестостерона. Будущие мамы рискуют иметь ранние выкидыши или родить детей, имеющих врожденные дефекты.Также компоненты продукта становятся виновниками бесплодия и гормонального дисбаланса. Ученые выяснили, что большое количество разных гормонов мешают зачатию, потому что идет сильная выработка цервикальной слизи. Потому молоко перед употреблением необходимо кипятить.