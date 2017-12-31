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В Петербурге голый мужчина застрял на дереве после попытки покорения верхушки
Пользователи сетей обсуждают инцидент, случившийся в Петербурге. Голый мужчина застрял на дереве после попытки покорения вершины.

Он выбрал для такого случая одно нижнее белье, вот только забравшись вверх, уже не мог сам спуститься назад. Местные жители заметили его в таком положении, а дальше обратились к коммунальщикам, которые принесли сюда лестницу.

В Петербурге голый мужчина застрял на дереве после попытки покорения верхушки


Пока люди не могут пояснить, что мог делать этот человек на дереве зимой. Одни лица заметили рядом детский сад и подумали, что он был извращенцем, а также были высказаны версии об отработке долга или попытке представить себя Дедом Морозом.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:00
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