В Петербурге голый мужчина застрял на дереве после попытки покорения верхушки

Он выбрал для такого случая одно нижнее белье, вот только забравшись вверх, уже не мог сам спуститься назад. Местные жители заметили его в таком положении, а дальше обратились к коммунальщикам, которые принесли сюда лестницу.Пока люди не могут пояснить, что мог делать этот человек на дереве зимой. Одни лица заметили рядом детский сад и подумали, что он был извращенцем, а также были высказаны версии об отработке долга или попытке представить себя Дедом Морозом.