"Добро пожаловать в Ад": NASA планирует эпическую миссию к Меркурию в 2018 году

NASA сообщило, что уже в октябре 2018 года исследовательский зонд под названием BepiColombo отправится в эпическое семилетнее путешествие к выжженному миру Меркурия. Если он сможет противостоять неумолимым 350 °C после его прибытия в 2025 году, корабль попытается разгадать некоторые загадки, оставленные после наблюдений двумя предыдущими миссиями на планету.Первым, кто увидел Меркурий вблизи, был Mariner 10, пронесшийся мимо адской планеты в 1974 году и, к всеобщему удивлению, обнаружил, что она имеет магнитное поле в отличие от Венеры, Марса и Луны. Больше тайн принес Messenger, посетивший планету несколько лет назад. В 2009 году он подтвердил, что Меркурий имеет тонкую верхнюю атмосферу заряженных частиц, слишком редких для создания истинной атмосферы.Все эти несовместимости для раскаленной среды меркурия и попытается разгадать BepiColombo, заявляют в национальном управлении космическими полетами. Конечно, только в том случае, если он сможет на протяжении семи лет находиться на орбите меркурия и не погибнуть в его крайне агрессивной среде.