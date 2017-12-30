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В Москве пьяный мужчина отстрелил собутыльнику половой орган
В Москве ранняя попойка соседей закончилась происшествием. Во время ссоры пьяный мужчина отстрелил собутыльнику половой орган, после чего пострадавшая особа была госпитализирована.

Из источников полиции журналистам стало известно, что люди решили отметить вместе грядущие праздники, но после нескольких бутылок с горячительными напитками стали вспоминать личные обиды. Словесная перепалка переросла в конфликт, после чего гость решил покинуть помещение.

В Москве пьяный мужчина отстрелил собутыльнику половой орган


Хозяин вытащил из сейфа пистолет, после чего осознанно выстрелил пару раз в пах обидчика. Жертва почти в бессознательном состоянии из-за потери крови смог доползти до своей квартиры и успел позвать супругу. Женщина сразу вызвала сюда врачей вместе с сотрудниками органов, арестовавших злоумышленника. Пока он находится под стражей, а полиция выясняет все обстоятельства инцидента.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:18
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