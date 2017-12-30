В Москве пьяный мужчина отстрелил собутыльнику половой орган

Из источников полиции журналистам стало известно, что люди решили отметить вместе грядущие праздники, но после нескольких бутылок с горячительными напитками стали вспоминать личные обиды. Словесная перепалка переросла в конфликт, после чего гость решил покинуть помещение.Хозяин вытащил из сейфа пистолет, после чего осознанно выстрелил пару раз в пах обидчика. Жертва почти в бессознательном состоянии из-за потери крови смог доползти до своей квартиры и успел позвать супругу. Женщина сразу вызвала сюда врачей вместе с сотрудниками органов, арестовавших злоумышленника. Пока он находится под стражей, а полиция выясняет все обстоятельства инцидента.